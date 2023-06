Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi descrive il suo stato d’animo dopo la gara persa col Manchester City.

Francesco Acerbi ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale italiana; impossibile non tornare sulla finale di Champions. “Bisogna essere comunque orgogliosi di quanto fatto, però c’è un po’ di amarezza. Le finali bravi, bravi… ma se non alzi il trofeo non c’è nulla scritto e questo un po’ ti rode. Anche perché la mia sensazione dal campo era che ci è mancata la consapevolezza che davvero potevamo far male a questo City”.

“Si parlava troppo di quanto era forte e questo un po’ inconsciamente l’abbiamo pagata. Anche il City aveva timore di noi, abbiamo fatto di tutto per far sì che la Champions andasse a Milano… Peccato, grande rammarico. Ho trascorso un giorno in cui pensi e ripensi a cosa potevi fare di più, analizzi il percorso e la sconfitta. Questi risultati fanno parte della vita, l’importante è fare sempre meglio ogni giorno. Sei in Nazionale e la testa ora è qui, alla sfida di giovedì. E’ una gara che si prepara da sola, bene”.

