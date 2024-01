Francesco Acerbi abbraccia virtualmente il compagno all’Inter Federico Dimarco, dopo il malinteso sull’esultanza in campo

Sotto il post su Instagram di Federico Dimarco, in cui giustifica la sua esultanza nel match tra Inter e Verona, ecco apparire il commento di Acerbi, che supporta il compagno di squadra.

LE PAROLE– Leone non ti devi giustificare… non era contro di lui ci mancherebbe altro… era per noi uno sfogo per la tensione del momento… magari può sembrare dalle immagini ma non è così !!! Se si dovesse sbagliare atteggiamento nei riguardi degli avversari è giusto chiedere scusa!!! Un abbraccio leone sempre a testa alta

L’articolo Acerbi risponde a Dimarco dopo il post di scuse: «Leone, sempre a testa alta!» proviene da Inter News 24.

