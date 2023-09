Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi sottolinea cosa secondo lui non ha funzionato nella sua squadra ieri.

Ieri l’Inter ha subìto la prima sconfitta stagionale: a San Siro il Sassuolo ha vinto in rimonta 2-1 ed i nerazzurri sono sembrati piuttosto appannati. Inzaghi aveva scelto la formazione titolare e col senno di poi questa scelta non ha portato i risultati sperati: l’Inter era andata in vantaggio allo scadere del primo tempo con un bel goal di Dumfries ma poi nella ripresa i neroverdi sono sembrati molto più pimpanti.

I demeriti

Secondo Francesco Acerbi però non è stata la fatica il fattore decisivo; ecco la sua analisi ai microfoni di DAZN. “Mancata un po’ di gamba Dopo il primo gol non dovevamo prendere il secondo, abbiamo cercato di fare qualcosa ma sembrava avessero qualcosa in più, non siamo riusciti a ribaltare la situazione, merito loro ma anche demerito nostro. Noi abbiamo cercato di fare movimento, abbiamo avuto occasioni per fare male, ma abbiamo rischiato anche poco. Loro hanno qualità nella ripartenza, sono veloci, se sbagli vanno anche con quattro uomini”.

Domenico Berardi

Nessuna giustificazione

“È stata una gara difficile, non abbiamo concretizzato nel primo tempo ma questo non giustifica i due gol incassati nella ripresa, un uno due che la nostra squadra ha preso in pochi minuti, ci sta incassare un gol, un secondo no, una squadra come la nostra non può permetterselo. Il secondo gol non ci sta, devi reagire”.

