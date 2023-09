L’Inter si allena ad Appiano Gentile con vista sul Sassuolo: Sensi e Cuadrado si allenano ancora a parte

L’Inter si è ripresentata in campo ad Appiano Gentile dopo il ko con il Sassuolo. I giocatori scesi in campo contro i neroverdi hanno preso parte alla classica seduta di scarico post-partita, mentre chi non ha avuto minuti a disposizione ha svolto l’allenamento regolare.

Per quanto riguarda gli infortunati, prosegue il lavoro personalizzato per Sensi e Juan Cuadrado, mentre Marko Arnautovic ha svolto una sessione di terapie.

