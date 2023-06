Il Milan è alla ricerca sul mercato di giocatori per rinforzare la corsia di destra. Tra i nomi in lista c’è Adama Traorè

Il Milan è alla ricerca sul mercato di giocatori per rinforzare la corsia di destra. Tra i nomi in lista c’è Adama Traorè:

come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore resta un obiettivo, è in scadenza contrattuale con il Wolverhampton ed è in possesso del doppio passaporto.

