Adani: «Allegri non migliora la Juve. Gatti? Ho visto questa scena». Le parole alla Bobo Tv sull’allenatore bianconero

Adani alla Bobo Tv non ha risparmiato una critica ad Allegri per quanto fatto vedere dalla Juve in questa stagione.

LE PAROLE – «Fino a 3-4 mesi fa pensavo Allegri potesse migliorare magari con collaborazione di uno staff nuovo. Io non ho visto quasi niente di miglioramento. Sulla strategia vedo che prova a giocare un po’ di più, provano una prima uscita un po’ di diversa. Ieri c’è una scena. Gatti va appena di là da metà campo, guarda avanti e non c’era nessuno. Non hanno accettato come concetto che il centrale potesse andare lì, quindi nessuno l’ha accompagnato. Non c’era predisposizione ad avere linee di gioco. Io penso che una squadra così forte debba crescere».

