Lele Adani ha parlato alla Bobo TV dell’euroderby di Champions tra Milan e Inter.

PAROLE – «L’Inter arriva al derby nel miglior momento possibile, gli attaccanti stanno tutti bene, non sta subendo gol. Se penso a questo anno sono i 20 giorni migliori della gestione Inzaghi. Noi dicevamo che l’Inter non dribbla, ma è la squadra che passa meglio il pallone e che si smarca meglio per riceverlo. Dato che sa che questa è la sua forza non ha paura di tornare indietro ogni volta. L’Inter ha tenuto il pallone 3 minuti e sono cose che non fa nemmeno il City, torna indietro anche 8 volte. È al 93esimo posto nella classifica dei dribbling effettuati, ma è al terzo posto in Europa per numero di tiri tentati. Se tiri senza dribblare vuol dire che passi bene la palla. È l’unica spiegazione perché lo spunto dal niente raramente lo trova l’Inter. Quell’errore Spinazzola non deve farlo perché l’Inter gioca così, se dai modo di imbucare te lo trovano il passaggio. Poi sono forti, te la nascondono, sono pazienti, si abbassano. E sono d’accordo che vengono fuori un po’ di limiti della Roma. Credo che Inzaghi ci debba pensare fino alla sera prima, deciderà davvero all’ultimo. Chi passa il turno? Io dico Milan, il dislivello è salito, ma non posso non prendere in considerazione quello che ho visto negli ultimi tre anni, lo Scudetto e l’eliminazione del Napoli. Mi faccio guidare non solo dalle sensazioni ma anche dalla storia».

