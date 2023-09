Adani frena sui giudizi verso un calciatore bianconero: l’analisi del noto opinionista su uno dei giocatori di Allegri

Daniele Adani, alla Domenica Sportiva, ha così parlato di Federico Chiesa e del suo rendimento nelle prime uscite con la Juventus.

LE PAROLE – «Nel ruolo di attaccante l’asticella deve salire e lui può fare gol. Lo vedo molto motivato, cerca di migliorare e secondo me deve farlo molto nel dialogo col compagno di reparto, nei movimenti, nei tempi, però tira tanto in porta. In una Juve del genere, che parte spesso col baricentro arretrato per natura, uno come Chiesa ti ribalta spesso l’azione. Voglio vederlo dopo la sosta contro la Lazio, ma secondo me lui sarà determinante in questa Juve».

