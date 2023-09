Nazionali Juve: buoni i primi test per i bianconeri Sosna, Vinarcik e Nonge

Inizia il percorso dei bianconeri con le proprie Nazionali. Martedì 5 settembre la Repubblica Ceca Under17 del talentino Adam Sosna ha sconfitto il Greuther Furth U19 per 6-0: l’attaccante di mister Rivalta ha gioco solo qualche minuto del secondo tempo mentre partirà molto probabilmente titolare contro il Norimberga (match in programma sabato 9 settembre alle 13).

Nella giornata odierna c’è stata la prima chiamata con la Slovacchia Under 19 per il portiere della Juventus Primavera, Jakub Vinarčík. L’estremo difensore di Montero è il secondo portiere nelle fila slovene e quindi si è seduto in panchina nella vittoria 3-1 contro la Croazia U19. Nel pomeriggio anche il Belgio di Nonge Boende ha giocato e vinto per 3-0 contro la Scozia U19: il centrocampista di Brambilla ha giocato dal primo minuto, ormai anche una certezza in Nazionale.

Giovedì 7 settembre sarà il turno di Verde con l’Italia Under 17, di Domanico, Ripani e Turco con l’Italia Under 19, di Bassino, Crapisto, Finocchiaro e Pagnucco con l’Italia Under 18 e di Hasa e Stivanello con l’Italia Under 20 rispettivamente impegnati contro Danimarca U17, Irlanda del Nord U19, Serbia U18 e Germania U20.

