Daniele Adani parla così alla BOBO TV, discute del Milan sulle partite contro il Chelsea in Champions League.

Sono queste le parole di Daniele Adani, che alla BOBO TV parla del Milan e delle sue sfide in Champions League: “Il Milan ha subito un’ingiustizia. Io ero un difensore e i difensori sanno l’entità degli scontri, è una gara in area di rigore dove tutto è molto più delicato, ma tutti sappiamo che c’è differenza tra contatto e fallo. Quello tra Tomori e Mount è un contatto che può essere al limite ma non è fallo perché non impedisce all’attaccante di completare l’azione.“

Aldo Serena sul Corriere dello Sport parla così su Leao: “Leao ha caratteristiche uniche: quando ha campo davanti è immarcabile. Sta migliorando anche negli spazi e Pioli ha grandi meriti, perché l’ha aiutato e l’ha aspettato: Leao lo sta ricompensando. Ho iniziato a seguire il calcio quando avevo 6-7 anni, i funamboli che iniziano a dribblare a testa bassa e ne scartano tre o quattro mi fanno impazzire ancora.“

