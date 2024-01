Adani incredulo: «Domenica Huijsen era il difensore più forte della storia della Roma. Ora che ha causato il rigore…». Le parole

Adani attraverso un breve video pubblicato in una stories di Instagram ha criticato i detrattori di Huijsen dopo il fallo da rigore commesso in Lazio Roma. Queste le parole sul difensore di proprietà della Juventus.

ADANI – «Mi raccomando, facciamo le cose che riescono meglio nel nostro Paese…Domenica Huijsen era Aldair per come ha giocato, il più forte difensore della storia della Roma per un tempo giocato e bene. Ora ha dato una legnata e ha causato il calcio di rigore, non può più indossare le scarpette da calcio. Il nostro Paese in questo dà il meglio di sè quando deve rivelarsi mediocre nei giudizi».

