Probabili formazioni Juve Frosinone, le ultime sulle scelte di mister Allegri in vista del match in programma questa sera

La Juve torna in campo questa sera nel match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone, in programma all’Allianz Stadium.

Scelte quasi scontate per Allegri, con Perin portiere di coppa tra i pali e davanti a lui Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo Miretti al posto dell’indisponibile Rabiot e in avanti, a far coppia con Yildiz, dovrebbe esserci Milik.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Yildiz. All. Allegri

