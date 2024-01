Yildiz e Soulé, destini incrociati per i due baby talenti bianconeri: l’argentino verrà ceduto a titolo definitivo? La situazione

Kenan Yildiz è l’uomo del momento in casa Juve, con il turco che ha deciso di prendersi la scena con le ultime uscite. In casa bianconera si punta forte su di lui, ritenuto il talento del futuro e per questo blindato da qualsiasi assalto. Così tanto che, per fargli ancora più spazio, potrebbe essere sacrificato Matias Soulé.

Se l’argentino, scrive Tuttosport, dovesse ripetere le prestazioni fornite fin qui, allora non è detto che non si decida di accettare la corte di uno dei club di Premier League che hanno preso informazioni per lui. Un sacrificio necessario, ma che potrebbe non avvenire solo nel caso in cui Giuntoli e Manna dovessero trovare altri giocatori con cui fare cassa.

The post Yildiz e Soulé, destini incrociati: l’argentino ceduto per far spazio al turco? La nuova idea della Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG