Adani infiamma il Derby d’Italia: «La Juve non è forte come l’Inter, ma…». Le dichiarazioni dell’ex difensore

Adani, presente al Social Football Summit, ha parlato a TV Play di Juve e Inter.

ADANI – «Io credo che l’Inter debba confermarsi soprattutto dopo gli ultimi due campionati. La Juventus non è forte come l’Inter, ma può colmare quel gap con il riposo durante la settimana. Per i bianconeri poter preparare la settimana è un lusso del quale deve assolutamente approfittare».

