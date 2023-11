Kenan Yildiz può essere la possibile “allegrata” per Juve Inter: la stagione dell’attaccante turco in 10 momenti

È una “allegrata”, una mossa che puoi aspettarti da Max in alcuni momenti della stagione. E questo è uno di quelli. Con Locatelli in forte dubbio per Juve Inter, con Miretti e McKennie che hanno appena recuperato dai rispettivi infortuni, Allegri ha in mente un piano B per il derby d’Italia che conduce alla titolarità sulla trequarti di Kenan Yildiz. Un’ipotesi che ricalcherebbe le orme di quanto accaduto lo scorso anno a San Siro con Matias Soulé, sintomo di quanto il tecnico toscano creda fortemente nel classe 2005. Una soluzione da non scartare, da tenere viva, soprattutto in virtù dell’evoluzione delle condizioni dei calciatori infortunati. Ma Kenan ha già dimostrato di saper sfruttare le opportunità, anzi, di saper bruciare le tappe: sono 10 i momenti apice della sua stagione.

1. La tournée negli USA

Allegri vuole studiarlo da vicino, d’altronde il biglietto da visita nella stagione appena conclusa parla per lui: 37 presenze, 15 gol e 7 assist in Primavera e già 8 gettoni in Next Gen (compresa la finale di Coppa Italia col Vicenza). Impatto spaventoso di Kenan a Torino, dunque valigie e bagagli per la tournée negli Stati Uniti insieme agli altri 2005 Huijsen e Nonge e al 2004 Daffara. Gioca 30 minuti con il Milan nella vittoria ai calci di rigore, resta in panchina nella seconda uscita col Real Madrid ma è un primo assaggio per respirare l’ambiente della Prima squadra.

2. La prima, Udinese Juve

20 agosto 2023. La prima convocazione ufficiale con i big coincide anche con l’esordio in Prima squadra. Al minuto numero 84 di Udinese Juve, sul risultato ormai consolidato di 3-0, Yildiz entra in campo al posto di Dusan Vlahovic, tagliando così il traguardo della ‘prima volta’ in Serie A. Pochi minuti, una manciata, ma quanto basta per sfoggiare qualche skill nel dribbling, consuetudine per lui.

3. Allegri Yildiz, siparietto-capelli dopo l’esordio. E quella promessa…

L’esordio in Prima squadra momento bellissimo, è vero, ma Massimiliano Allegri si sofferma su un alto particolare nella conferenza stampa post partita: «Domani si taglia i capelli perché se li è toccati cento volte». Promessa subito rispettata, perché il giorno seguente Kenan rivoluziona totalmente il suo look: basta capello lungo, ma un taglio molto più fresco (ad opera, curiosità, del fratello di Martina Rosucci, Matteo).

4. Su e giù tra Prima squadra e Next Gen

Il palcoscenico della Prima squadra sì, unito però anche alla Juventus Next Gen. Il progetto cucito attorno al 2005 necessita certamente di continuità, di minutaggio: per questo, compatibilmente con gli impegni della Juve dei big, Yildiz scende a dare una mano anche alla Seconda squadra di Brambilla. E ogni volta che lo fa, incide pesantemente. Le 3 vittorie in campionato della Next Gen fino a questo momento coincidono con la presenza in campo del gioiellino turco: c’è una Juve con e senza di lui. Nelle 7 sconfitte maturate, invece, Kenan era presente solamente nelle partite contro Spal e Carrarrese.

5. Il primo gol tra i professionisti

Il 23 settembre è un’altra data molto importante nel suo percorso di crescita. Ancona-Juventus Next Gen, quinta giornata di Serie C. Dopo 3 sconfitte consecutive, i bianconeri conquistano i primi tre punti del loro campionato trascinati dall’ex Bayern Monaco. Assist e gol, il primo tra i professionisti, per Yildiz, che marchia a fuoco in maniera indelebile il match. Chicca finale, l’uscita dal campo tra gli applausi dei tifosi ospiti.

6. Il rinnovo

In mezzo ai vari discorsi di campo, va ad inserirsi il rinnovo di contratto, firmato il 30 agosto. Prolungamento fino al 2027 per Kenan, simbolo delle grande fiducia riposta dalla Juventus nei suoi confronti per il presente ma soprattutto per il futuro. «Sono davvero molto felice di far parte di questo club – ha dichiarato dopo la firma -. Al momento non ho parole, è quasi troppo bello per essere vero! I miei obiettivi sono quelli di migliorare ogni giorno, lavorando sul campo cercando di imparare il più possibile per proseguire il mio percorso di crescita qui all’interno della Juventus. Non mi aspettavo questo rinnovo così presto, ma ho lavorato duramente e spero di poter continuare così».

7. La vetrina Prima squadra intanto continua…

Non è solo l’exploit iniziale, perché Allegri continua a tenere in seria considerazione il suo giocatore, ribadendo parecchie volte in conferenza stampa di poter contare su 5 attaccanti in rosa: Vlahovic, Chiesa, Milik, Kean e proprio Yildiz. Traduzione in apparizioni, perché dopo Udine scende in campo anche contro Bologna, Atalanta, Torino e Verona (sfiorando anche un gol di pallonetto nel finale).

8. La promozione UFFICIALE

Yildiz e Huijsen gravitano in Prima squadra da diversi mesi, ma il 7 novembre è arrivata la promozione ufficiale della Juventus. Un riconoscimento da parte del club bianconero per chi è riuscito ad imporsi anche tra i big dopo un percorso nel settore giovanile, valorizzando così la scalata nelle varie categorie fino alla Juve di Allegri. In sostanzia cambia poco a livello pratico, dato che a seconda degli impegni di Prima e Seconda squadra, i due giocatori continuano a dare una mano anche alla Next Gen di Brambilla.

9. Turchia

Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha fin da subito dimostrato di tenere sotto osservazione le prestazioni di Yildiz. E dopo la prima chiamata, infatti, in Nazionale maggiore arriva anche l’esordio: il 12 ottobre, all’86’ di Croazia Turchia, a 18 anni, 5 mesi e 8 giorni.

10. Il primo gol in Nazionale

Per continuare a stupire. Nella nuova sosta per le Nazionali, quella appena conclusa, arriva anche il primo gol con la Turchia. Al 47′ del primo tempo del match con la Germania, il turco spacca la porta con un terrificante destro, stregando ancor di più l’Europa intera.

