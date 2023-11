Infortunio Danilo: gli aggiornamenti dopo l’allenamento di oggi. Le ultime sulle condizioni del capitano

Si riducono le chance per Danilo verso Juve–Inter. Come ieri, il capitano bianconero ha lavorato a parte nell’allenamento odierno alla Continassa.

Il difensore brasiliano non è ancora pronto per tornare in gruppo e, salvo sorprese, salterà il Derby d’Italia in programma domenica.

The post Infortunio Danilo: gli aggiornamenti dopo l’allenamento di oggi. Ultime appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG