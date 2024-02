Adani: «L’Inter con la Juve poteva fare 4 gol, il risultato di corto muso non dice il vero». Le dichiarazioni sul derby d’Italia

Adani alla Domenica Sportiva ha detto la sua sulla vittoria dell’Inter contro la Juve.

ADANI – «Il risultato non dice il vero, è di corto muso e striminzito. C’è molta più distanza tra Inter e Juve. Le difese hanno battuto gli attacchi e in una partita in cui i difensori sono stati superiori agli attaccanti, di una squadra e dell’altra, l’Inter ha mostrato più soluzioni. La partita è rimasta in bilico, però mentre nel primo tempo l’ha fatta e la Juve è ripartita una volta con quell’opportunità di Vlahovic che non è nemmeno un tiro in porta. Nel secondo quando la Juve ha provato a recuperare la partita, l’Inter poteva fare 4 gol. La superiorità dell’Inter si è vista sempre. La partita ha detto molto di questo campionato al di là che il passivo è lieve».

