Compagnoni: «Il lavoro di Allegri è ottimo, credo che resterà alla Juve». Le parole del giornalista sull’allenatore

Compagnoni ai microfoni di Sky Sport ha parlato di Allegri e del lavoro che sta svolgendo l’allenatore in questa stagione alla Juve. Ecco le sue considerazioni sul tecnico bianconero alla luce dei risultati in Serie A e in Coppa Italia.

COMPAGNONI – «Allegri sta dimostrando di puntare molto sui giovani e sta costruendo una base importante. Io credo che resterà alla Juve. Quest’anno il suo lavoro è ottimo».

The post Compagnoni: «Il lavoro di Allegri è ottimo, credo che resterà alla Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG