L’ex difensore Lele Adani è, come al solito, molto preciso nella sua analisi del pareggio dei nerazzurri in Brianza.

Lele Adani, ex difensore ora commentatore, ha condiviso le sue riflessioni su Monza-Inter nell’ultima live su Twitch a Viva el Futbol.

L’analisi

Pur riconoscendo le potenzialità della squadra e il talento di giocatori come Lautaro Martinez, capocannoniere e miglior giocatore della scorsa Serie A, Adani ha sottolineato come il pareggio conseguito rappresenti un passo indietro rispetto alle aspettative. L’ex difensore ha fatto notare come per l’organico dei nerazzurri non si possa parlare di turnover: tutti i componenti della rosa o quasi sono di livello molto alto.

Davide Frattesi

Responsabilità e aspettative

Adani ha anche riservato parole importanti sulla gestione delle aspettative, mettendo in luce come, negli anni passati, l’Inter avrebbe potuto perdere partite simili. L’ex difensore sottolinea come ai nerazzurri dopo la splendida stagione scorsa sia richiesto un salto di qualità anche in Champions League: questo però non vuol dire trascurare il campionato di Serie A.

L’assoluzione

Concludendo le sue riflessioni, Adani ha toccato il tema delle critiche rivolte ad Inzaghi per le sue scelte di formazione. Se, da un lato, la partita contro il Monza non ha rispecchiato l’atteggiamento o la precisione sotto porta a cui ha abituato l’Inter, l’ex giocatore ha ritenuto ingiusto addossare la responsabilità esclusivamente all’allenatore. Invece, ha messo in luce l’importanza di una valutazione equilibrata della performance complessiva della squadra.

