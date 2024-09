Il nuovo corso nerazzurro ha l’obiettivo di puntare parecchio sui giovani: il centrocampista del Bologna farà probabilmente ritorno a Milano.

Nel calcio moderno, la gestione degli asset è strategica tanto quanto le prestazioni sul campo. Un esempio lampante di questa pratica arriva dall’Inter che non perde di vista i talenti in prestito in altre squadre, preparandosi a riabbracciarli al momento giusto. Tra questi spicca il nome di Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, la cui esperienza in Emilia-Romagna sta attirando l’attenzione dei dirigenti nerazzurri in vista di un futuro ritorno.

INTER COPPA PRIMAVERA TIM

L’ex Primavera

Ventunenne veneto dotato di una straordinaria capacità negli inserimenti offensivi, si sta affermando come una delle colonne portanti del Bologna. Ma quello che rende questo giovane centrocampista particolarmente interessante agli occhi dell’Inter, oltre alle sue prestazioni in campo, sono le condizioni vantaggiose per il suo riacquisto. A fine stagione, infatti, i nerazzurri avranno la possibilità di riportarlo a casa con un investimento di soli 12 milioni di euro, un’opportunità economica considerando il suo crescente valore. Questo prezzo vale solo per il club milanese, chiunque altro vorrà comprarlo dovrà trattare con gli emiliani.

Un ritorno strategico

Il ritorno di Fabbian non sarebbe solo una mossa di mercato, ma, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, andrebbe inquadrato in un progetto ben più ampio guidato dal fondo di investimento Oaktree, che ha a cuore lo sviluppo sostenibile della squadra a lungo termine. Fabbian infatti potrebbe restare in Prima Squadra o essere ceduto a cifre molto più alte.

