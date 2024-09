L’ex centrocampista Stefano Impallomeni fa suonare l’allarme nel club nerazzurro dopo il deludente pari dell’U-Power Stadium.

L’1-1 dell’Inter a Monza è stato al centro dell’attenzione, suscitando commenti da parte degli esperti del settore. Stefano Impallomeni ha condiviso la sua visione dell’andamento della squadra, sottolineando alcuni aspetti cruciali che meritano un’analisi più dettagliata.

Il parere

L’ex calciatore a TMW Radio ha messo in evidenza come nei giudizi sia fondamentale mantenere un approccio equilibrato e calmo perché nel calcio la dinamica dei risultati può cambiare rapidamente. Impallomeni definisce il risultato sorprendente e negativo. Secondo la sua analisi, il problema principale non è stato il turnover, ma piuttosto l’approccio alla partita: un andamento troppo lento e una eccessiva fiducia nel poter segnare, senza riuscire a trovare la chiave giusta contro un Monza ben organizzato.

Lautaro Martínez

Il parallelo

La prestazione dell’Inter, segnata da un pareggio che ha deluso le aspettative, solleva domande sulla possibile presenza di superficialità all’interno della squadra. Infatti, Impallomeni paragona l’inizio stagionale dell’Inter a quello caratterizzato dai 13 pareggi di un campionato precedente, suggerendo che questo modus operandi potrebbe nascondere un approccio troppo superficiale ai match. I tifosi nerazzurri fanno gli scongiuri ricordando soprattutto quanto successo 2 stagioni fa: la squadra di Inzaghi chiuse il campionato con addirittura 12 sconfitte a meno 18 dal Napoli capolista. Il rovescio della medaglia fu il raggiungimento della finale di Champions poi persa col Manchester City, avversario di domani.

