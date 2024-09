I nerazzurri domenica scorsa hanno pareggiato la seconda gara in trasferta di questa stagione facendo sorgere diversi interrogativi.

Ogni passo falso di una squadra blasonata porta spesso a mettere sotto osservazione e critica le decisioni tattiche degli allenatori. Questa volta, l’attenzione si concentra sulle scelte di Simone Inzaghi in occasione della recente trasferta contro il Monza. La decisione del piacentino di far riposare alcune delle sue pedine principali, soprattutto alla luce dell’imminente sfida contro il Manchester City e del derby con il Milan, ha sollevato non pochi dubbi.

Il dilemma

È molto ricorrente nel calcio ad alto livello la discussione sul turnover: è opportuno schierare sempre la formazione migliore o è necessario dosare le energie dei giocatori chiave in vista di impegni ancor più gravosi? Inzaghi, di fronte a due incontri di primaria importanza come quelli che attendono i suoi, ha optato per una scelta di rotazione che ha visto schierate parecchie cosiddette seconde linee.

Carlos Augusto

Scelte che non hanno premiato

Nonostante l’idea di far rifiatare giocatori cruciali sia comprensibile, la performance della squadra interista ha evidenziato come le alternative scelte non abbiano reso al pari dei titolari. La Repubblica evidenzia come la difesa abbia risentito della mancanza di solidità abituale, Carlos Augusto non abbia eguagliato l’apporto di Bastoni e Frattesi non abbia saputo sostituire adeguatamente Barella nel cuore del centrocampo. Ancor più marcato è stato il calo in termini di creazione di gioco, con Asllani che non è riuscito a ricoprire efficacemente il ruolo di regista al posto di Çalhanoglu.

Il problema sottovalutato

Al di là delle scelte di turnover, a preoccupare sono state anche le prestazioni deludenti della coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Thuram, secondo il quotidiano vera causa della mancata vittoria. Entrambi si sono dimostrati poco incisivi, con il capocannoniere della scorsa Serie A che, a 4 giornate dall’inizio del campionato, non è ancora riuscito a trovare la via del goal.

