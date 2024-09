Fanno discutere le scelte di formazione dell’allenatore nerazzurro: l’accusa al piacentino è quella di aver abusato del turnover.

La recente prestazione dell’Inter in trasferta contro il Monza ha sollevato interessanti riflessioni, analizzate dal giornalista Fabrizio Biasin durante una puntata di Pressing.

L’analisi

Durante il confronto di domenica scorsa, la squadra di Inzaghi si è trovata a navigare in acque più turbolente del previsto. Biasin evidenzia come, a seguito di un’esaltante vittoria contro l’Atalanta, ci fossero aspettative molto alte, tanto che alcuni hanno prematuramente ipotizzato l’andamento del campionato. Tuttavia, la realtà del campo ha presentato uno scenario differente: una prestazione considerata “sotto ritmo“, dove le alternative messe in campo dall’allenatore nerazzurro non hanno saputo eguagliare l’impatto dei titolari.

Hakan Calhanoglu-Nicolò Barella

Gli irrinunciabili

Nel discorso di Biasin emerge l’importanza di alcuni giocatori considerati pilastri per l’Inter, quali Barella, Calhanoglu e Bastoni. La loro assenza simultanea ha avuto un impatto significativo sul rendimento della squadra, suggerendo che, nonostante la profondità e la qualità della rosa a disposizione, esistono elementi il cui contributo si rivela fondamentale in ogni circostanza.

La crisi del capitano

Un focus particolare viene riservato a Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, secondo Biasin, vive in generale momenti di altalena durante la stagione. Ciò nonostante, il giornalista esprime fiducia nel percorso di crescita del giocatore, convinto che, come in passato, saprà trovare la forza per superare le difficoltà e confermarsi ancora una volta risorsa preziosa per il club.

