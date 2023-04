Lele Adani ha parlato dell’Inter e dell’ultima gara di campionato vinta in casa dell’Empoli: le considerazioni

Ai microfoni di BoboTv, Lele Adani ritorna sulla netta vittoria dell’Inter sul campo dell’Empoli:

EMPOLI INTER– «Il primo tempo del Castellani era da sconsigliare a chi ama il calcio. Sono partite che si vedono spesso nel nostro campionato dove si gioca a due all’ora e si perdono tanti palloni. Poi c’è stata talmente tanta differenza tra un’Inter che ha due squadre, e si è visto, e un Empoli che ogni anno deve rinnovarsi».

INTER- «Lukaku secondo me è ancora molto lontano dal giocatore visto con Conte, ma si sta ritrovando. Secondo me al momento è al 60%. Ha fatto una buona partita come atteggiamento, ma su quello lui non tradisce. Non gli bastava fare un gol, ne ha fatti due con un assist. Porti via i tre punti con due gol di Lukaku che sicuramente sono un bottino positivo in un momento decisivo della stagione»

