Lele Adani ha commentato la vittoria dell’Inter in casa dell’Empoli, decisa dalla doppietta di Lukaku: le parole in vista della Juve

Secondo Lele Adani, Lukaku non sarà titolare nel ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, come dichiarato a 90′ Minuto:

INTER E LUKAKU- «D’Ambrosio è un ragazzo intelligente, chiaramente il suo discorso è sommario e se non vai nello specifico è difficile interpretarlo. L’Inter non è protetta sicuramente da un punto di vista della comunicazione, questo potrebbe essere il bersaglio delle sue accuse. È la società che deve proteggere l’ambiente, quindi ha preso un po’ tutti. Con la Juventus giocherà Dzeko secondo me, per la Champions League si vedrà prossimamente. Lukaku è al 60%, ma più gioca più sta meglio. Giocare è la scelta giusta e i gol ne sono la prova».

