Lele Adani, tramite una sua storia sui social, ha attaccato l’ex Inter Vieri dopo l’uscita dalla Bobo Tv. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «La Bobo Tv è il passato, non esiste più. Tutto quello che avete sentito negli ultimi 10 giorni non c’entra nulla con la Bobo Tv così come l’avete vissuta, amata, contestata, dibattuta, criticata, celebrata, onorata. Non c’è niente della Bobo Tv. Adesso c’è la Bobo Vieri Tv».

L’articolo Adani: «Ora esiste solo la Bobo Vieri Tv» proviene da Inter News 24.

