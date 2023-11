L’ex portiere Simone Braglia ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio riguardo alla sfida tra Juve e Inter

PAROLE – «L’Inter ha compattezza di squadra e ambientale. Temo però la Juventus, che sa essere cinica. Lautaro e Thuram sono nettamente meglio di Lukaku-Dybala, non c’è partita. Parliamo del ieri e del domani. In termini di prospettiva non c’è partita».

