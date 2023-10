Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, ha commentato l’avvio di stagione del Milan di Pioli: le sue dichiarazioni

Alla Bobo Tv, Lele Adani ha dichiarato:

«Celebriamo il Milan: si è già imposto come idea, stile, come entusiasmo. Per me il Milan è già straordinario, è già vincente oltre i titoli per il modo di pensare fatto bene; loro hanno insegnato a tutti come si fa e ora c’è stato un rilancio: non un adeguamento, non una terra di mezzo che poteva portare incertezza, ma subito un rilancio. E sono state fatte le cose benissimo negli acquisti, nelle idee rinnovate dell’allenatore e nell’entusiasmo».

