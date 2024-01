Adani, a Rai Sport, ha parlato così nella settimana di Inter–Juve.

ADANI – «È stata una partita difficile per i nerazzurri, una vittoria sofferta. Sappiamo che l’Inter è la più forte del campionato, ma poi va dimostrato in campo. A Firenze ha fatto una partita sporca e forse i viola avrebbero meritato qualcosa in più. Però l’Inter ha anche fatto una partita seria, poteva raddoppiare e ha sofferto quando serviva farlo nonostante l’assenza di Calhanoglu e Barella».

