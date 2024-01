Tebas, ad AS e Marca, è tornato a parlare di Superlega. Le dichiarazioni del presidente della Liga.

SUPERLEGA – «Dove è coinvolto Florentino, non si può dare nulla per morto. Dico sempre che Florentino non perde mai, e infatti se ne sta lì, sembra David Copperfield perché fa trucchi di magia. Prima dice che le partite si vedranno gratuitamente, poi ritratta, ha già tirato fuori in altre occasioni il coniglio dal cilindro. Dice anche che non danneggerà i campionati, ma in realtà il danno c’è. Comunque Florentino non va mai dato per morto. Ciò che conta è lavorare per evitare che il progetto si concretizzi».

