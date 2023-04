Adani stronca la Juve: «Il bilancio da inizio stagione è già negativo». Il commento dell’ex difensore

Alla Bobo TV, Daniele Adani si è espresso così sulla stagione dei bianconeri.

ADANI – «Mi sembra che non è stata una bella partita. Il bilancio per il valore della Juve è già negativo, perché ha perso il campionato ed è uscita malamente dalla Champions League. Però ora contano gli obiettivi attuali, che sono il quarto posto e l’Europa League. Ed è in corsa per la Coppa Italia che era uno dei tre obiettivi stagionali».

