Mercato Juve, il Milan mette gli occhi sul bianconero! L’indiscrezione e tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, spunta anche il nome di Cuadrado per il Milan. Ci sarebbe lo zampino dell’agente, Alessandro Lucci, in ottimi rapporti con Maldini.

Come noto, il colombiano è in bilico alla Juve con un contratto ancora in scadenza nel prossimo giugno.

The post Mercato Juve, il Milan mette gli occhi sul bianconero! L’indiscrezione appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG