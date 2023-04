Probabili formazioni Juve Inter, le ultime sulle scelte di Massimiliano Allegri in vista del big match di questa sera

La Juventus tornerà in campo questa sera all’Allianz Stadium per ospitare l’Inter in vista del match valido per la semifinale di andata di questa edizione di Coppa Italia.

Allegri appare intenzionato a confermare il 3-5-1-1 con Perin, portiere di coppa, tra i pali al posto di Szczesny, mentre a centrocampo ci sarà il ritorno di Rabiot dopo la squalifica. In avanti Di Maria con Vlahovic, mentre sulla destra rimane aperto il ballottaggio tra De Sciglio e Cuadrado.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado/De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri.

The post Probabili formazioni Juve Inter: le ultime sulle scelte di Allegri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG