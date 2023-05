Adani su Allegri: «E’ stato costretto a fare il manager e non l’allenatore». Le parole dell’ex calciatore sul tecnico ex Milan

Lele Adani ha parlato ai microfoni di 90° minuto su Rai 2 delle ultime stagioni di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Ecco le parole dell’ex calciatore sul tecnico ex Milan:

«Allegri è stato costretto a fare il manager e non l’allenatore. Bisogna arrendersi purtroppo all’evidenza. Da quando è tornato, la Juve ha lottato per 8 obiettivi e sono stati falliti tutti. La Juventus ha giocato una partita in Europa League col Siviglia, non venitemi a dire che Nantes, Friburgo e Sporting sono avversari da considerare. Se noi pensiamo al percorso di crescita che c’è stato nel biennio, la Juventus non è cresciuta in nulla».

