Lele Adani ha voluto esprimersi in merito a Lautaro Martinez e la sua stagione vissuta quest’anno con la maglia dell’Inter

Intervenuto dagli studi Rai durante ’90° Minuto’, Lele Adani ha parlato così di Lautaro Martinez, numero 10 dell’Inter.

LE PAROLE –: «Lautaro è un giocatore che ormai sa fare tutto, e lo fa con grande cattiveria e attitudine. Ha anche la capacità di lavorare con gli altri, come si è visto contro l’Atalanta in occasione del primo gol di Romelu Lukaku o sul lancio per Federico Dimarco dal quale nasce il gol di Nicolò Barella. Ha capacità di produrre e subire fallo come i calciatori da strada, del resto si porta questo dalla sua infanzia».

L’articolo Adani su Lautaro: «Giocatore che sa fare tutto, caratteristiche da calcio da strada» proviene da Inter News 24.

