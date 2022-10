Adani sulla Juventus: «Il fallimento è totale e inevitabile». Le parole dell’ex calciatore

Lele Adani ha parlato ai microfoni della Bobo Tv della Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League. Ecco le parole dell’ex calciatore ed opinionista:

«La Juve aveva una possibilità: vincere in casa del Benfica. E per vincere doveva aggredirla. C’è una scena sulla reazione dopo il terzo gol tra il linguaggio del corpo di un big come Bonucci e Danilo in contrapposizione con la cattiveria di Vlahovic che anche sul 3-1 voleva ripartire subito per provare a rimontare. L’elemento imprescindibile è la gente, viene manipolata e presa in giro e lo Stadium è vuoto. Dal punto di vista analitico tutto quello che è accaduto era inevitabile che accadesse dall’inizio, pur non sperando. Non c’è mai stato, da 16 mesi, un percorso giusto nella preparazione, nel linguaggio dell’analisi e nella constatazione della verità davanti ai fatti accaduti. Il fallimento è totale. Lo stato attuale è totalmente fallimentare. E mentre c’erano appigli volte alla costruzione, ora devo constatare che non c’è parola spesa meglio oggi di fallimento. Se ne prendi atto, riparti, altrimenti occhio, non finire»

