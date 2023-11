Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, ha commentato il ballottaggio aperto nell’attacco dell’Italia fra Scamacca e Raspadori

Intervistato da TMW, Lele Adani ha parlato così dell’attacco dell’Italia di Spalletti col ballottaggio tra Scamacca, ex obiettivo del calciomercato Milan, e Raspadori:

«E’ giusto che quello con Raspadori resti un ballottaggio. Giacomo sa far giocare bene la squadra, è bravo nei movimenti e nella capacità di far girare la squadra in un certo modo. Scamacca sta attraversando un buon momento, ha fatto il primo gol a Wembley e nell’Atalanta ha realizzato delle bellissime reti. Non abbiamo probabilmente l’eccellenza che hanno 4-5 squadre in Europa, ma in questo momento abbiamo due ottimi centravanti su cui ragionare».

