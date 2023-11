L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, ha analizzato l’azione del gol di Thuram che ha portato alla vittoria i nerazzurri contro la Roma

Attraverso il proprio account Instagram, Lele Adani ha elogiato Marcus Thuram per i suoi movimenti in occasione del gol realizzato in Inter Roma.

LE PAROLE – «Lancio di Asllani perfetto, poi controllo orientato di Dimarco e palla forte in mezzo, ma poi Thuram deve esserci in area di rigore. Fa un movimento da prima punta perfetto, puntuale, decisivo. L’Inter batte 1-0 la Roma grazie a un gol di Marcus Thuram».

