Addio Berlusconi, oggi i funerali di Stato: presente il mondo del calcio. Istituzioni del mondo calcistico e Presidenti dei club ci saranno

Milano si ferma. Oggi, alla Cattedrale del Duomo della città milanese, sono attesi alle ore 15 i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Attese tante personalità, da quelle istituzionali al mondo della politica, senza dimenticare le figure legate al mondo del calcio.

Non mancheranno le istituzioni del calcio: da Infantino a Malagò, da Abodi a Marani. Così come saranno presenti alcuni dei principali presidenti delle squadre di calcio. Certamente ci sarà Adriano Galliani, al suo fianco da sempre e non solo nel mondo calcistico. Sederanno al Duomo anche Urbano Cairo, la dirigenza rossonera con Scaroni, Furlani e Baresi. Per L’Inter ci sarà Zhang con Marotta, per il Genoa Zangrillo. Aurelio De Laurentiis per il Napoli, Claudio Lotito per la Lazio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

