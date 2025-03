Addio Milan, accordo fatto con i “rivali”: parola fine ai sogni, non sarà rossonero in futuro. La rivelazione conferma gli ultimi rumors.

In un contesto calcistico sempre più competitivo, il Milan si trova ad affrontare un periodo di transizione decisivo per il futuro del club. Con l’ultima stagione che ha visto i rossoneri uscire prematuramente dalle competizioni europee e lottare con inconsistenza per un posto nelle posizioni di vertice della Serie A, la gestione e la strategia del club lombardo sono sotto i riflettori. La ricerca di un nuovo direttore sportivo diventa quindi cruciale in vista del rilancio che la dirigenza spera di intraprendere. Proprio in queste ore è emersa l’indiscrezione che vedrebbe il clamoroso ritorno della grande bandiera rossonera al Milan, con un ruolo inedito.

Rivoluzione Milan: la situazione

La stagione in corso ha dimostrato la fragilità di una squadra che, nonostante momenti di brillantezza, si è presto trovata ad affrontare difficoltà sia in ambito nazionale che europeo. La mancanza di una continuità di risultati è stata un chiaro indicatore che qualcosa nella gestione tecnica e nello spirito dei giocatori necessita di una svolta. L’attuale allenatore, Sergio Conceicao, pur mettendo il massimo impegno, sembra destinato a non proseguire il suo cammino con il Milan nella prossima stagione, e la voce sul possibile ritorno di Allegri avanza sempre più forte, con un nuovo scenario decisamente inatteso. Questo scenario pone il Milan davanti alla necessità di pianificare un futuro con una guida tecnica e una direzione sportiva rinnovate.

Addio Milan, accordo fatto con i rivali

La selezione del futuro direttore sportivo è al centro delle strategie di rafforzamento del club. Giorgio Furlani, operante già da due anni in questo ambito dopo l’era post-Maldini, è la figura chiave in questo processo. La sua missione sarà quella di delineare le linee guida per una ripresa che il Milan auspica sia veloce e decisiva. La scelta si è rivelata però complessa, con alcuni dei candidati inizialmente considerati per la posizione che hanno optato per altri club, delineando un quadro di difficoltà e di concorrenza elevata nel mercato dei dirigenti sportivi. Recentemente, il nome di Igli Tare era emerso come uno dei potenziali candidati per ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Milan. Tuttavia, le trattative hanno preso una piega diversa, portando Tare verso altri orizzonti. Anche l’idea di ingaggiare Andrea Berta, dopo dieci anni di successi con l’Atletico Madrid, si è dissolta. Berta ha infatti trovato un accordo con l’Arsenal, una mossa che evidenzia come altre squadre stiano agendo con decisione e velocità nella costruzione dei propri quadri dirigenziali, in contrasto con l’attuale indecisione rossonera.

Leggi l’articolo completo Addio Milan, accordo fatto con i “rivali”: parola fine ai sogni, non sarà rossonero in futuro, su Notizie Milan.