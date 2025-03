Clamoroso “dietrofront” al Milan, “l’annuncio” in diretta cancella tutti “i piani”: la nuova verità che lascia di stucco i tifosi

Clamoroso “dietrofront” al Milan, “l’annuncio” in diretta cancella tutti “i piani”. Emergono nuovi retroscena decisamente cruciali.

Sono giorni decisamente molto intensi in casa Milan. Il futuro del club rossonero è al centro di indiscrezioni, voci e soffiate di mercato come non mai. Proprio oggi è emersa la notizia, riportata da SportMediaset, dell’accordo già raggiunto tra il Milan e Allegri, con dettagli specifici sia sul contratto che sulle mosse di mercato da compiere. Ma le sorprese non finiscono qui, perché potrebbero esserci anche altre novità clamorose, con un possibile ingresso in società che aggiungerebbe ulteriori colpi di scena a questo già intenso periodo di cambiamenti. Il futuro del Milan si preannuncia ricco di sorprese.

Dopo Allegri anche la grande bandiera, ma qualcosa non torna

Come detto, dopo Allegri, potrebbe esserci un altro ingresso davvero sorprendente in società, con una grande bandiera rossonera pronta a tornare in una veste decisamente inattesa. Sembrava tutto scritto, o quanto meno definito, fino a quando è emersa l’ultima indiscrezione che potrebbe davvero capovolgere ancora una volta le poche certezze fin qui emerse sul futuro del Milan. Il club sembra essere in una fase di cambiamenti profondi, con scenari sempre in evoluzione che potrebbero riservare nuove sorprese ai tifosi e al mondo del calcio.

Clamoroso dietrofront: cambia tutto al Milan

A smontare il castello di carta ci ha pensato Michele De Blasis che, contattato da ZonaRossonera, ha parlato sia del futuro di Allegri che di quello di Paratici, dati spesso in stretta connesione con il Milan. Ha affermato: “Si sta un po’ sottovalutando la sua volontà. Sono un po’ più cauto rispetto a quello che si legge – afferma subito il collega -. Da quanto mi risulta tornerebbe difficilmente al Milan, perché andrebbe in contrasto con Zlatan Ibrahimovic. I due non sono in ottimi rapporti, cosa che si sa da tanto tempo e dall’entourage di Allegri mi arrivano notizie non positive sull’eventuale chiamata del Milan, che ancora non è arrivata perché molto dipenderà dal prossimo ds, se ci sarà visto che le parole di Moncada non hanno aperto molto all’arrivo di questa figura”. Su Paratici invece: “Furlani spinge per Paratici – prosegue il giornalista, ma al momento non mi risulta un Paratici che abbia aperto al Milan. Vuole continuare a lavorare in Inghilterra, a breve scadrà la sua squalifica, la sua idea e la sua volontà è continuare ad operare in Inghilterra, anche se le cose possono sempre cambiare. Tornare da ds del Milan non mi sembra una sua volontà così forte”.

Leggi l’articolo completo Clamoroso “dietrofront” al Milan, “l’annuncio” in diretta cancella tutti “i piani”: la nuova verità che lascia di stucco i tifosi, su Notizie Milan.