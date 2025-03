Allegri al Milan insieme al suo grande sogno proibito: Furlani “già in azione” per l’affare che farebbe “esplodere” San Siro

Allegri al Milan insieme al suo grande sogno proibito. Furlani potrebbe entrare in azione a breve per il colpo da sogno per giugno.

Nel mondo del calcio italiano, il nome di Massimiliano Allegri suona come una garanzia di esperienza e successo. La sua potenziale ritorno al timone del Milan viene visto da molti tifosi e addetti ai lavori come il possibile inizio di una nuova era dorata per il club meneghino, che dopo anni difficili, ha finalmente rialzato la testa guadagnandosi lo scudetto del 2022 seguito da una semifinale in Champions League. L’ultima indiscrezione rivela di un accordo già raggiunto tra il Milan e l’ex Juve, sia sul mercato da compiere e sia sul suo contratto.

Un ritorno al Milan necessario

Il Milan sta cercando di riposizionarsi tra le potenze del calcio europeo e nazionale, e in questo scenario, il ritorno di Allegri sembra essere non solo desiderato, ma anche fortemente necessario. Le recenti prestazioni della squadra, non del tutto convincenti, hanno evidenziato la necessità di un vero cambio di rotta, sia sul campo che fuori. La società, consapevole di ciò, sta valutando seriamente la possibilità di rafforzare il proprio organigramma con un nuovo direttore sportivo, oltre che sulla panchina, per gettare le basi di un progetto vincente e duraturo. Ma non solo, si fa sempre più largo la voce del possibile ritorno al Milan di una grande bandiera rossonera del recente passato.

Una delle prime mosse suggerite da Allegri riguarda il centrocampo e l’attacco, dove vorrebbe vedere rafforzata la squadra con l’inserimento di giocatori di alta qualità. E qui entra in scena Isco, un pallino vecchio di Allegri dai tempi della Juventus, ritenuto il giocatore ideale per arricchire il roster milanista. Con il suo ritorno in forma al Betis – scrive SpazioMilan.it – dimostrato da 7 gol in 17 presenze, Isco ha attirato nuovamente l’attenzione di importanti club europei, compreso il Milan che, seguendo la richiesta di Allegri, potrebbe decidere di investire i 20 milioni di euro della clausola per assicurarselo, nonostante l’interesse del Besiktas. Con l’eventuale arrivo di Isco e di altri tre rinforzi mirati in aree chiave della rosa, Allegri è convinto che il Milan possa realmente ambire allo scudetto. L’idea è quella di non rivoluzionare completamente la squadra, ma di operare scelte oculate che ne migliorino l’equilibrio tattico e la qualità tecnica. Secondo l’allenatore, il potenziale c’è tutto; serve solo saperlo sfruttare con gli aggiustamenti giusti.

