Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha commentato la vicenda degli adesivi di Hitler con la maglia giallorossa che sono stati attaccati per tutta la città

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha commentato la vicenda degli adesivi di Adolf Hitler con la maglia giallorossa che sono stati attaccati per tutta la città a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Un gesto che non ha lasciato spiazzata la Giunta, che ha reagito immediatamente. Questo il commento di Gualtieri in merito.

PAROLE – «Una vera infamia gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della Roma apparsi oggi in città, uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione. Vergogna per gli autori».

