Yacine Adli, centrocampista del Milan, ha parlato a Milan TV dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund

Yacine Adli a Milan TV dopo Milan Borussia Dortmund.

SCONFITTA – «Abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo iniziato bene. Purtroppo non siamo riusciti a segnare il rigore, loro sì. Ma siamo ripartiti bene e abbiamo segnato. Abbiamo avuto anche l’occasione di segnare il 2-1, non ci siamo riusciti. L’infortunio di Malick è un episodio di sfortuna ma succede nel calcio. Abbiamo perso un po’ l’equilibrio. Dispiace per i nostri tifosi, c’era ancora un’atmosfera incredibile allo stadio».

PARTITA A CENTROCAMPO – «Era una partita di dettagli. Il mister ha dato tutte le informazioni alla squadra per affrontarli. Secondo me eravamo dentro la partita, abbiamo avuto anche l’occasione di andare in vantaggio. In questo girone di Champions c’è mancata concretezza dentro l’area, soprattutto le prime due partite che ci hanno fatto perdere punti. Adesso abbiamo poche chance di andare agli ottavi ma daremo tutto, cercheremo di vincere a Newcastle e aspetteremo il risultato da Parigi».

QUALIFICAZIONE – «Sappiamo che questa competizione ha sempre dato emozioni diverse, soprattutto al Milan. Ci crederemo fino alla fine. Abbiamo fatto delle belle partite, ma non è sufficiente a questo livello. Quando sbagli sui dettagli a questo livello sbagli subito».

The post Adli a Milan TV: «Perso equilibrio dopo l’infortunio di Thiaw. Pioli ci ha detto…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG