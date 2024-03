Il regista del Milan Yacine Adli ha parlato un po di sé.

Yacine Adli si è raccontato ai microfoni dei canali ufficiali del Milan. “Ho un rapporto speciale con tutti i miei compagni, questa è la differenza. Non posso dire che loro sono i miei compagni, sono di più. Sanno tutti che se hanno bisogno di qualsiasi cosa, io ci sono, che sia sul campo o ovunque. Sono sempre stato così, ma non lo faccio apposta, fa parte di me. La gente può pensare che lo faccio di proposito, ma non importa: lo faccio perché sono quell’uomo, fa parte di me. Per me quello che è dentro lo spogliatoio, non esce dallo spogliatoio“.

Prossimi obiettivi

“Rimanere nella storia del Milan è difficile, bisogna fare tante cose. Vedremo. Non sono uno che parla del futuro. Fine carriera Non guardo così lontano. Nella religione noi sfruttiamo il momento presente“.

Paolo Maldini

Nel prepartita

“Non penso a niente, cerco di divertirmi e far divertire il tifoso. Quando ero più giovane, ero veramente concentrato. Ora non è più così: la partita comincia quando l’arbitro fischia l’inizio. Faccio una giornata banale: sono in camera, guardo qualcosa, faccio le preghiere, lezioni di arabo con professori“.

Le persone a cui è più legato

“Il mio procuratore con cui ho una relazione incredibile come qualcuno della mia famiglia, lo ascolto come un grande fratello, come un papà. Paolo Maldini perché l’incontro con lui mi ha fatto crescere. Compagni diversi con una mentalità incredibile come Mike Maignan perché mi ha dato tanto. Penso che tutte le persone che incontri sono importanti, c’è sempre qualcosa da imparare da tutti. Devi sempre avere gli occhi aperti e le orecchie pronte ad ascoltare. Anche quando pensi che non hai più da imparare, hai sempre da imparare. Se devo dire un’ultima persona, un professore dell’Islam“.

L’articolo Adli: “Al Milan ho più che compagni, difficile rimanere nella storia del club, l’incontro con Maldini mi ha fatto crescere” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG