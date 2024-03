Secondo la stampa tedesca il terzino sinistro francese avrebbe anche avuto dei primi colloqui coi bavaresi.

Il Milan la prossima estate dovrà difendersi dagli assalti per i propri pezzi pregiati ma non sarà facile.

L’incastro

Le voci secondo cui Alphonso Davies vorrebbe lasciare il Bayern Monaco e trasferirsi al Real Madrid in estate si fanno sempre più insistenti ed i bavaresi non stanno a guardare. Il contratto del canadese scade nel 2025 e le trattative per il rinnovo non stanno andando bene: il giocatore chiede uno stipendio di 20 milioni a stagione che i tedeschi sembrerebbero non voler accordargli. Il Bayern la prossima estate chiede tra i 50 e i 60 milioni di euro per la cessione del 23enne. Secondo Sky Germania Theo Hernandez è l’obiettivo numero uno in caso di cessione del canadese.

Theo Hernandez

La richiesta

Il francese è sotto contratto con i rossoneri fino al 2026 ma i bavaresi credono che un’offerta di 60-70 milioni di euro possa far gola al club e al giocatore. Sky Germania riporta che ci sono stati anche già dei colloqui tra il Bayern e l’entourage del milanista. Le alternative sono Ian Maatsen di proprietà del Chelsea ma che sta giocando in prestito al Borussia Dortmund e Miguel Gutiérrez del Girona. Il contratto di quest’ultimo ha una clausola rescissoria di circa 40 milioni di euro ma la preferenza dei bavaresi è sempre per Theo Hernandez. Cosa farà il Milan in caso di offerta

