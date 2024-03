La dirigenza rossonera avrebbe stanziato la cifra da investire per la costruzione della rosa della prossima stagione.

Sono diverse le zone di campo che il Milan vuole potenziare attraverso investire in estate: la priorità assoluta è ovviamente l’attaccante ma è abbastanza urgente l’acquisto anche di un difensore centrale.

La stima

Tuttavia, il budget per questi e altri rinforzi deve essere utilizzato in modo intelligente. Ad oggi Tuttosport riferisce che il budget da destinare al mercato per la prossima estate si aggira sui 30-35 milioni di euro, una cifra simile a quella dell’anno scorso. Chiaramente mesi fa il club rossonero aveva investito una cifra molto più alta a causa della cessione di Sandro Tonali al Newcastle che portò in cassa circa 80 milioni di euro. Quest’estate potrebbe verificarsi un evento simile anche se i tifosi del Milan non se lo augurano. La società ha dimostrato che non esistono incedibili a priori: i big che hanno più mercato al momento sembrano Mike Maignan, Theo Hernandes e Rafa Leao.

Rafael Leao

Possibili scenari

Il budget del Milan potrebbe aumentare anche senza grossa cessione visto che ci sono diversi giocatori in prestito che potrebbero essere riscattati. Charles De Ketelaere potrebbe essere acquistato a titolo definitivo dall’Atalanta portando nelle casse rossonere 23 milioni di euro. Altri 16 milioni di euro potrebbero arrivare dai riscatti di Alexis Saelemaekers e Rade Krunic. Se venissero esercitati tutti i riscatti il Milan potrebbe investire la prossima estate circa 70 milioni di euro.

