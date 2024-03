L’attaccante esterno nigeriano è stato l’acquisto più caro dello scorso mercato estivo ma anche quello che ha reso di meno.

Samuel Chukwueze ha finalmente segnato il suo primo gol in Serie A domenica scorsa durante il match vinto contro l’Hellas Verona: la sua prima stagione al Milan è stata deludente.

Lampi importanti

Ci si aspettava sicuramente di più da lui anche se in pochi mettono in dubbio le sue qualità che si sono ammirate in alcuni frangenti anche in maglia rossonera. 2 dei 3 gol segnati in questa stagione incideranno in modo significativo sui giudizi finali. Quello segnato al St James’ Park contro il Newcastle ha portato il Milan alla qualificazione in Europa League mentre l’ultimo ha fatto aumentare a 3 punti il distacco sulla Juventus terza in classifica.

Samuel Chukwueze

Rinascita

Secondo Calciomercato.com qualcosa è cambiato nella testa del nigeriano nell’ultimo mese. Pioli aveva chiesto pubblicamente una maggiore applicazione in allenamento dell’esterno ed è stato accontentato. La speranza ora è che sia scoccata la scintilla. L’estate scorsa Chukwueze è arrivato dal Villarreal per 28 milioni di euro bonus compresi, un investimento consistente per un giocatore che aveva solo un anno di contratto con il Sottomarino Giallo. Si tratta di 6 milioni di euro in più rispetto alla cifra pagata al Chelsea per Christian Pulisic che è stato finora la rivelazione della stagione. Il nigeriano ha ammesso che l’americano merita di giocare titolare ma ora lui sta diventando un’alternativa decisiva. Il Milan per competere su tutti i fronti ha bisogno che più giocatori possibile siano di pari livello; i rossoneri potrebbero aver imparato la lezione da Charles De Ketelaere e sembrerebbero poter voler dare una seconda chance a Chukwueze.

