Il giornalista Carlo Pellegatti si mostra piuttosto scettico sulla volontà del club rossonero di investire grossissime cifre per il centravanti.

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha parlato del possibile prossimo numero 9 del Milan. “Io dico che se il Milan dovesse cedere, spero di no, un nostro top player, non penso ugualmente che tiri fuori 50 o 60 milioni per un singolo giocatore, che è il costo di Zirkzee o Sesko. Che ne prendano cinque da 30 sì. Se ne vuoi prendere uno da 25 vai da Guirassy, che poi magari è meglio di Sesko. Se tu aggiungi il tesoretto delle varie cessioni (Saelemaekers, Maldini, De Ketelaere), quello che guadagni dalle coppe europee e dal piazzamento in Serie A, penso che tra i 100 e i 120 milioni li porti a casa. Però nonostante questo, ripeto, non credo spendano più di 50 milioni per un solo giocatore”.

Joshua Zirkzee

Su Gyokeres

“Secondo me, tecnicamente e a livello di funzionalità, è il migliore dei tre profili accostati al Milan, non ci sono dubbi. Sesko è molto giovane e non è che stia segnando così tanto in Germania. Zirkzee è bravissimo, lo vorrei avere domani, però non mi sembra il centravanti, il vero e proprio bomber. Mi ricorda di più Dybala, una seconda punta di quel tipo. Gyokeres, invece, ha proprio le caratteristiche del numero 9. Il problema, però, è lo Sporting. I club portoghesi Porto, Benfica e Sporting sono negozi difficilissimi con cui trattare, lo vediamo da anni. Non mollano nulla, mai. Ho letto oggi che hanno la clausola da 100 milioni sul giocatore e non credo che scenderanno da quel prezzo. Io mi illudo: Gyokeres, Svezia, Ibra… Sarebbe tutto giusto, se non ci fosse lo Sporting Lisbona. Poi lo Sporting ci fa 70 milioni di sconto e ce lo dà a 30? Bene, sarebbe la prima volta. Detto questo, io mi auguro che arrivi Gyokeres”.

