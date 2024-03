I rossoneri torneranno in campo sabato 30 marzo a Firenze alle 20:45 e già si inizia ad ipotizzare la formazione titolare che schiererà Pioli.

Il giornalista Carlo Pellegatti a Radio Rossonera si è già proiettato a Fiorentina-Milan analizzando i possibili dubbi di formazione nella mente di Stefano Pioli. “In difesa la formazione sarà un po’ obbligata vista l’assenza di Theo per squalifica. Mi aspetto Florenzi e Calabria sulle fasce. In mezzo bisognerà capire se giocherà Thiaw, che è favorito, o Gabbia al fianco di Tomori. Dico favorito Thiaw perchè ha bisogno di progredire. Sarà lui il titolare contro la Roma in Europa League, quindi ha bisogno di migliorare la sua condizione fisica. Il resto della formazione, secondo me, sarà quella di Verona, visto che la settimana dopo è libera. I vari Chukwueze, Okafor e Jovic, eventualmente, verranno schierati il successivo sabato, quando si giocherà alle ore 15:00 contro il Lecce”.

Ismael Bennacer

Le condizioni di Bennacer

“È successo questo. Il Milan ha un bel rapporto con la federazione algerina, che gli ha dunque concesso il rientro anticipato dato che non stava benissimo, anche se non aveva un vero e proprio problema. Si vede che gli sforzi gli hanno giocato qualche brutto scherzo. Il giocatore dunque ha lasciato il ritiro, ma il Milan non gli ha detto di tornare subito a Milanello, ma come per Leao lo ha fatto restare a casa per riposare alcuni giorni. Ma non ha problemi né muscolari né traumatici”.

